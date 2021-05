Prinzessin Leonor von Spanien (15) verzaubert wieder einmal die Fans! Dass die junge Adelige inzwischen auch selbst Verantwortung übernehmen kann, hatte sie schon vor einigen Wochen bewiesen. Zum ersten Mal nahm sie einen offiziellen Termin ohne ihre Eltern König Felipe (53) und Königin Letizia (48) wahr und hat diesen mit Bravour gemeistert. Nun stand für die Royal das nächste Event an: Ihre Firmung. Auch hier glänzte Leonor und trat stilsicher wie eh und je auf.

In der Pfarrei Nuestra Señora de Aravaca in Madrid lief die 15-Jährige dieses Mal nicht alleine auf. Zur Firmung der Kronprinzessin durften natürlich auch deren Eltern und ihre Schwester Prinzessin Sofia (14) nicht fehlen. Der Blickfang war an diesem feierlichen Tag jedoch ganz klar der Firmling. In einem blauen Kleid mit geraffter Taille strahlte Leonor mit ihrer Familie um die Wette. Selbst ihr Vater hat sich auf den Look seiner Tochter abgestimmt. Auch Felipe trägt eine blaue Krawatte, Ton in Ton mit Leonors Kleid.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise waren in diesem Jahr nur Eltern und Geschwister als Begleitung erlaubt. Ganz anders sah das noch zu Leonors Erstkommunion vor sechs Jahren aus. Damals waren unter anderem auch Juan Carlos (83) und seine Frau Sofia (82) an der Seite ihrer Enkelin.

Getty Images König Felipe von Spanien, Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofia und Königin Letizia, 2021

