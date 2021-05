Zu Hause bei Madonna (62) ist ganz schön was los! Die Königin des Pop teilt im Netz regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihrer Rasselbande. Die Sängerin, Mutter von zwei leiblichen und vier adoptierten Kindern, lässt ihre Fans nur zu gerne an der Entwicklung ihrer Sprösslinge teilhaben. Ob beim Basketballspielen, Skaten oder gemeinsamen Klavierabenden – ihre Kids sind immer auf Achse. Da wundert es nicht, dass ihr Sohn jetzt auch das Modeln für sich entdeckt hat: Madonna teilt ein Video von David Banda Mwale (15) im Kleid!

Selbstbewusst verwandelt der 15-Jährige im neuen Instagram-Video von Madonna kurzerhand das Anwesen in seinen eigenen Catwalk. Das weiße Seidenkleid mit schwarzem Muster kombiniert David mit ein paar weißen Sneakers und läuft zum 90er-Jahre-Hit "The Power" von Snap! lässig durch die Gänge, bis er dann in der Küche seinen Walk beendet. "Es ist so befreiend! Versteht ihr, was ich meine?", bemerkt er grinsend und spielt wohl auf das luftige Gefühl des Kleides an.

Das Video, das Madonna mit "Selbstbewusstsein ist alles" betitelt, kommt im Netz richtig gut an. Schauspielerin Kelly Ripa (50) gibt David ganze fünf Stern-Emojis für seine Performance. Auch die anderen User sind voll des Lobes: "Oh mein Gott, ich liebe ihn! Naomi Campbell, nimm dich in Acht!" oder "Wie lange hab ich geschlafen? David ist richtig groß geworden!", lauten einige der Kommentare.

Instagram / madonna Madonnas Sohn David

Instagram / madonna Madonnas Sohn David

Instagram / madonna Madonna mit ihren Adoptivkindern Estere, Stella, David Banda und Mercy James, (v.l.)

