Sarah Engels (28) schwelgt in Erinnerungen! Am vergangenen Wochenende verkündete die Sängerin voller Stolz: Sie und ihr Partner Julian (28) haben sich im kleinen Kreise das Jawort gegeben. Die Freude über die Hochzeit wollte sie auch mit ihren Fans teilen – so postete sie schon erste Fotos und verriet einige Details zur Trauung. Nun teilte sie Ausschnitte von ihren Eheversprechen, bei denen offenbar auch ein paar Tränchen flossen.

Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt einen Teil ihres Hochzeitsvideos und schwärmte: "Dieser Tag war magisch." Und die Aufnahmen beweisen, wie emotional die Zeremonie für die Turteltauben waren. Bei ihrem persönlichen Gelübde schluchzte Sarah, dass sie ein starkes Team seien: "Weil du die kleine, verletzbare Sarah kennst, die oftmals so tut, als sei sie eine eiserne Kriegerin." Und auch Julian widmete seiner Frau rührende Worte: "Ich verspreche, dir für immer ein Rückzugsort zu sein. Wenn du Schutz suchst, bin ich für dich da." Gemeinsam würden sie jede Hürde meistern.

Bei so viel Romantik hatten wohl auch einige von Sarahs Followern Pipi in den Augen. Influencerin Liz Kaeber (28) kommentierte den Post lediglich mit "Gänsehaut". Und Fernsehmoderatorin Nina Moghaddam (40) schrieb: "So berührend! Euch beiden nur das Beste." Was sagt ihr dazu, dass Sarah diese privaten Momente im Netz postet? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels kurz nach ihrer Verlobung

Getty Images Nina Moghaddam im Dezember 2017

