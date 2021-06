Mit den Worten "Manchmal zahlt sich Hartnäckigkeit aus" hatte Big Brother-Star Gina Beckmann am Wochenende die Liebesbombe platzen lassen: Die Blondine und ihr TV-Kollege Cedric Beidinger sind tatsächlich ein Paar. Und das, obwohl Gina in der Fernsehshow alle Annäherungsversuche konsequent abgeblockt hatte. Nachdem die Beziehung jetzt ganz offiziell ist, sind die Turteltauben in Plauderlaune und berichten sogar von ihrem ersten Kuss. Wer hat dabei die Initiative ergriffen?

In einem Instagram-Livestream verrät Gina: "Der erste Kuss ist schon länger her und kam von mir aus." Es sei auf der Terrasse einer Freundin dazu gekommen – und zwar aus dem Bauch heraus. Die 21-Jährige habe zuvor schon länger den Wunsch gehabt, Cedric näher zu kommen – sich aber nicht so richtig getraut. "Am Anfang waren wir so in der Zwickmühle: Sind wir jetzt weiterhin befreundet oder gehen wir den nächsten Schritt?", erläutert sie.

Ihr Liebster kann ihr in der Hinsicht jedoch nicht wirklich zustimmen. Er stellt klar: "Das war bei dir so. Ich habe dann schon gesagt: Was haben wir zu verlieren?" Scheint also ganz so, als hätte der Mainzer nach Ginas Kuss-Attacke den ersten Schritt in Richtung feste Beziehung gemacht.

© SAT.1 Gina und Cedric im "Big Brother"-Finale

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Instagram / cedricbeidinger Gina Beckmann und Cedric Beidinger in Berlin

