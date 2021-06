Jessica Paszka (31) scheint ihre Schwangerschaft doch etwas zu vermissen! Vor einigen Wochen durften sich die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) über das wohl größte Geschenk freuen: Ihre kleine Tochter Hailey-Su erblickte im Mai das Licht der Welt. Nach der Geburt zog sich die Neu-Mama erst einmal zurück und konzentrierte sich voll auf ihre neue Rolle. Jetzt ist Jessi aber aus der Babypause zurück – und zeigt nun sogar schon ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die gebürtige Essenerin am Dienstagmorgen in voller Pracht vor dem Spiegel. Während die 31-Jährige ihren Followern ihr Outfit erklärte, fuhr sie sich auch über ihren inzwischen wieder total flachen Bauch – und gab dabei auch zu: "Es ist richtig komisch, sich ohne Babybauch zu sehen!"

Neben Jessis Körperform hat sich seit Haileys Geburt noch viel mehr in ihrem Leben verändert – besonders ihr Schlafrhythmus. Das hatte die Wahl-Ibizianerin ihren Fans erst zuletzt verraten: "In den ersten Wochen hatte ich wirklich Augenringe bis zum Boden. Inzwischen geht's." Für ihr kleines Mädchen auch nachts aufzustehen, mache ihr aber nichts aus, versicherte Jessi.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Juni 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter

