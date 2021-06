Happy Birthday Heidi Klum (48)! Erst vergangenen Woche hatte die Laufstegschönheit allen Grund zu feiern: Sie hat ihre 16. Germany's next Topmodel-Gewinnerin gekürt – und zwar Alex Mariah. Wenige Tage später steht nun erneut ein ganz besonderes Event an: Heidis Geburtstag. Und zum Start in ihr neues Lebensjahr wird sie von Freunden und Familie mit Liebe überschüttet. Auch Tochter Leni (17) verfasste einen süßen Post.

Zum Ehrentag ihrer Mama teilte die 17-Jährige auf Instagram zwei gemeinsame Fotos – ein aktuelles, eines aus ihren Kindertagen. "Heute ist der Geburtstag meiner besten Freundin! Liebe dich, Mama!", kommentierte sie den Beitrag und versah ihn außerdem mit einem roten Herz-Emoji. Auch ihr Schwager Bill Kaulitz (31) widmete Heidi ein paar rührende Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Maus. Ich liebe dich so sehr", schrieb er zu einem Bild, auf dem sich die zwei im Arm halten.

Aber natürlich haben auch viele Promifreunde der Modelmama zum Geburtstag gratuliert. Einige GNTM-Girls der diesjährigen Staffel wie Dascha Carriero (21) und Luca Vanak hatten ihr eine süße Videobotschaft zusammengeschnitten. Auch Queen of Drags-Stars wie Bambi Mercury (33), Catherrine Leclery und Katy Bähm (27) haben an Heidi gedacht. "Happy Birthday Heidi! Du bist besonders! Danke, dass du eine Ikone und eine Freundin bist", schwärmte Letztere.

ActionPress Heidi Klum, Model

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Bill Kaulitz

Instagram / heidiklum Katy Bähm und Heidi Klum im Dezember 2020

