Bill Kaulitz (31) hätte sich keine bessere Schwägerin wünschen können. Der Zwillingsbruder des anderen Tokio Hotel-Frontmanns, Tom (31), lernte vor drei Jahren Topmodel Heidi Klum (47) kennen. Mittlerweile sind die Stars verheiratet und einfach unzertrennlich. Dass sich die Germany's next Topmodel-Chefjurorin auch mit Bill blendend versteht, wird bei gemeinsamen Auftritten mehr als deutlich. Der Sänger ist einfach überglücklich, dass sein Bruder in Heidi sein großes Glück gefunden hat.

In seiner Biografie "Career Suicide", die im Ullstein Verlag erschienen ist, offenbart Bill, dass er sich für den Gitarristen keine tollere Frau hätte vorstellen können. "Ich liebe Tom mehr als mich selbst. Und mit Heidi kam die Leichtigkeit in unser Leben. Ein Gefühl, das wir vorher noch nicht kannten", erklärt er. Er zweifle manchmal an der Liebe, doch – "Tom und Heidi lassen mich einmal mehr daran glauben, dass es sie wirklich gibt", verrät er.

In seinem Werk wirft Bill auch noch mal einen Blick zurück auf die Hochzeit des Paares. Es sei für ihn ein besonderer Moment gewesen, als er die beiden getraut habe. "Die Jacht 'Christina Oh' wäre fast explodiert vor Liebe, als wir im Sonnenuntergang vor den Capri Rocks schipperten und alles zum ersten Mal vollkommen war", kommt der 31-Jährige aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Getty Images Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz im Mai 2020

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

