In der aktuellen Folge von Temptation Island wurde es ziemlich emotional. Mike Brown stellt in der Fremdgeh-Show gerade seine Beziehung zu seiner Freundin Sabine Baidin auf die Probe, bandelt aber seit dem ersten Tag mit Verführerin Gina Alicia an. Doch der Blondschopf fühlt sich nicht nur körperlich zu der Beauty hingezogen – Mike hat Gina sogar seine Gefühle gestanden. So war Mikes Liebeserklärung für Gina.

Promiflash hakte bei ihr nach und Gina machte deutlich, wie besonders und unbeschreiblich dieser Moment für sie gewesen sei. "Ich hab viel gekämpft und eine Gefühlsachterbahn erlebt", betonte sie. Mit Mikes Liebesgeständnis habe sich einfach ihr Bauchgefühl bestätigt, dass es zwischen ihr und dem vergebenen Mann tatsächlich geknistert hat.

Über das Ende der Show und was danach mit den beiden Turteltauben passieren könnte, macht sich die Nordrhein-Westfälin indessen keinerlei Gedanken. Gina habe den Augenblick mit ihrem Auserwählten schlichtweg genossen. "Ich hab einfach nicht daran gedacht, was noch kommt. Ich habe mich einfach drauf eingelassen", erklärte sie die Situation.

