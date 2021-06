Georgina Fleur (31) gönnt sich einen Tapetenwechsel! Die vergangenen Wochen waren für die TV-Beauty ziemlich turbulent. Nachdem sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, kam es zuletzt erneut zu einem heftigen Zoff mit ihrem On-Off-Freund Kubilay Özdemir. Der sei plötzlich betrunken in ihrem Apartment in Dubai aufgetaucht. Ob das auch der Grund für ihren Umzug ist? Georgina hat nun tatsächlich eine neue Bleibe.

Zwar hatte Georgina nie kommuniziert, dass sie auf Wohnungssuche ist. Jetzt verriet die werdende Mama aber, dass sie sich schon länger nach einem neuen Zuhause umgesehen hat. "Unser Mietvertrag ist im Juni ausgelaufen. Jetzt habe ich mich für etwas ganz Cooles, Neues entschieden", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Sie lebt nach wie vor in Dubai. Wo genau, ließ sie allerdings offen.

Es sieht also ganz so aus, als wolle Georgina ihr Baby auch in Dubai zur Welt bringen. Bei ihrem letzten Besuch in Deutschland betonte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin schon, dass sie sich in der arabischen Metropole wesentlich wohler und sicherer fühle. Bleibt zu hoffen, dass es nicht zu weiteren Auseinandersetzungen mit ihrem Ex Kubi kommt.

Instagram / kubilay_oezdemir Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Star

