Hat er etwa wieder einen heißen Flirt am Start? Seit der Trennung von Angelina Jolie (45) ist Brad Pitt (57) wohl wieder der begehrteste Junggeselle Hollywoods. Gelegentlich hatte der Schauspieler auch mal eine Romanze, so zum Beispiel angeblich im vergangenen Jahr mit dem deutschen Model Nicole Poturalski. Etwas Ernstes ist bislang aber nie daraus geworden. Nun aber vielleicht mit der nächsten Dame? Brad soll sich brennend für Schauspielkollegin und Sängerin Andra Day (36) interessieren!

Das verriet nun zumindest ein Insider gegenüber Mirror. Demnach sei die 36-Jährige schon etwas länger "auf Brads Radar". Bei den Oscars im April sollen die beiden dann näher in Kontakt getreten sein. "Sie haben hinter der Bühne miteinander geflirtet und sollen ihre Nummern getauscht haben", erzählte der Informant vielsagend. All das könnte rein beruflich sein – doch die Freunde des "Inglourious Basterds"-Darstellers reden wohl schon jetzt darüber, was für ein tolles Paar die zwei abgeben würden.

Erst vor wenigen Monaten wurde Brad eine ganz andere Liebelei nachgesagt – und zwar mit seiner Ex-Frau Jennifer Aniston (52). Diese Spekulationen hatte eine Quelle im Interview mit Us Weekly verbreitet. "Sie hatten während des Lockdowns viel Kontakt, haben häufig telefoniert und über Zoom gesprochen – und ab und an sogar miteinander rumgehangen", hatte der Insider ausgeplaudert.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Mai 2014 in London

Getty Images Andra Day, Sängerin

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

