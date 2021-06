Sarah Engels (28) und ihr Mann Julian (28) sind gemeinsam den nächsten Schritt gegangen! Am Sonntag bestätigte die Sängerin ihrem Liebsten das Jawort gegeben zu haben. Mittlerweile hat sie bereits einige Details zu ihrer Hochzeit verraten – darunter, dass die Turteltauben circa vier Stunden mit der Planung ihrer Ringe verbracht haben: In die Schmuckstücke haben sich die beiden außerdem eine zuckersüße Botschaft eingravieren lassen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 28-Jährige jetzt ganz stolz ihre Klunker: Neben dem Ehering hat sie sich zusätzlich noch für einen dazu passenden Ansteckring entschieden. "Das Besondere an unseren Ringen ist, dass Julian ein kleines Äffchen in seinem Ring trägt und ich eine kleine Schnecke. Von Anfang an haben wir diese Symbole immer füreinander gehabt", plauderte Sarah aus. Darüber hinaus haben die frisch Vermählten noch den Fingerabdruck und die Handschrift des anderen mit den Worten "für immer" in den Schmuckstücken verewigen lassen.

Bei der Planung der Accessoires habe die Influencerin anscheinend nicht damit gerechnet, dass sie von dem Ergebnis letztendlich so begeistert sein würde. "Wir haben all unsere Wünsche geäußert und waren dann selbst überrascht, als wir sie fertig gesehen haben", erklärte die Mutter von Alessio (5) am Montag ganz glücklich im Netz.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels und Alessio Lombardi-Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Ehering

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

