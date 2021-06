Seth Meyers (47) erlebte zwei äußerst spektakuläre Geburten! Der Late-Night-Host und seine Frau Alexi Ashe sind schon seit 2013 glücklich verheiratet. Die zwei Söhne Axel Strahl und Ashe Olsen setzen dem Familienglück das Krönchen auf: Seit der Geburt der Kinder genießt das Paar den Alltag zu viert. Nun enthüllte Seth, dass die Geburten seiner zwei Kids aber alles andere als entspannt waren!

Seth war bei The Ellen DeGeneres Show zu Gast. Dort plauderte er über die weitere Familienplanung und meinte, dass er nur noch ein drittes Kind bekommen wollen würde, falls die Geburt des Babys die ersten beiden dann auch überbietet. Ashe sei nämlich fast auf einem Uber-Rücksitz geboren worden – Axel sei in der Lobby von Seths Wohnhaus in New York City zur Welt gekommen. "Ich denke, wenn wir ein drittes Kind hätten, wäre die Frage: 'Wie können wir das toppen?' Richtig?", scherzte der Schauspieler.

Der 47-Jährige hatte offenbar aber schon eine Idee, wie er die dritte Geburt besonders abenteuerlich gestalten könnte: "Vielleicht beim Fallschirmspringen? Was ist damit?" Moderatorin Ellen DeGeneres (63) schien das für keine schlechte Idee zu halten und wies ihn scherzhaft darauf hin, dass er dann ja aber auch einen Mini-Fallschirm für das Baby bräuchte.

Getty Images Alexi Ashe und Seth Meyers im September 2019 in New York City

Instagram / sethmeyers Seth Meyers (r.) mit seinen zwei Söhnen Ashe Olsen und Axel Strahl im Juni 2019

Getty Images Ellen DeGeneres, TV-Host

