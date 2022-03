Da war selbst Simon Cowell (62) sprachlos! Der Film- und Musikproduzent dürfte den meisten als knallharter Juror aus America's Got Talent, X Factor oder American Idol bekannt sein. Besonders beliebt sind dabei seine Sprüche über verpatzte Auftritte. Anscheinend wollen Fans aber nicht nur seine Bewertung anderer Leute sehen, sondern legen sogar Geld auf den Tisch, um selbst von ihm bewertet zu werden. Ein Angebot war dabei besonders kurios, wie Simon jetzt ausplauderte.

Während eines Auftritts bei "Late Night with Seth Meyers" gestand Simon, dass ihm einmal sehr viel Geld angeboten wurde, um einen intimen Moment zu beurteilen. "Ein Pärchen kam in einem Restaurant zu mir und sagte: 'Wir zahlen Ihnen einen Betrag von X Dollar, damit Sie uns beim Sex zuschauen', und ob ich das dann beurteilen würde", gestand Simon. Ganze 150.000 Dollar – umgerechnet knapp 130.000 Euro – sollen sie dem Star-Juror geboten haben. Dieser lehnte schließlich ab...

Doch ob er die Entscheidung mittlerweile bereut? Denn Simon wandte sich in der Sendung an die Zuschauer und sah ernst in die Kamera: "Wenn das Paar in diesem Moment zuschaut, ich werde es tun", sprach er und verzog dabei keine Miene. Simon wiederholte sein Angebot sogar noch einmal. Vielleicht braucht der Juror eine neue Herausforderung...

Getty Images "The X-Factor"-Star Simon Cowell

Getty Images Simon Cowell beim "X Factor"-Casting

Getty Images Simon Cowell bei der 13. Staffelpremiere von "America's Got Talent" in Hollywood im September 2018

