Seth Meyers (48) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Komiker und seine Frau Alexi Ashe sind seit 2013 glücklich miteinander verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern einer dreiköpfigen Rasselbande. 2016 erblickte Sohnemann Ashe Olson das Licht der Welt. Zwei Jahre später wurde Axel Strahl geboren. Im vergangenen Jahr begrüßten die Eltern zum dritten Mal Nachwuchs. Nun enthüllte Seth einige Details zur Geburt von Töchterchen Adelaide!

Bei seinem Auftritt in der Ellen DeGeneres Show sprach er nun ganz offen über die Ankunft seiner Jüngsten. "Sie wurde in der Badewanne geboren, in der ich seitdem nicht mehr gebadet habe", erklärte der Comedian der TV-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) lachend. Es sei keine geplante Hausgeburt gewesen – doch als die Wehen bei Alexis einsetzten, gab es kein Zurück mehr. "Da kann man nicht sagen: 'Wir müssen ins Krankenhaus'", witzelte der 37-Jährige.

Seth kam in dem Interview aus dem Schwärmen über seine kleine Tochter gar nicht mehr raus: "Sie ist ein großer Lacher. Sie ist alles, was man sich wünschen kann." Sein erstgeborener Sohn habe sich schon länger eine kleine Schwester gewünscht – laut seinem Vater wäre er enttäuscht gewesen, wenn es ein Junge geworden wäre. "Er hätte gesagt: Habt ihr meinen Wunsch nicht verstanden?", scherzte der dreifache Papa.

Getty Images Alexi Ashe and Seth Meyers im Mai 2022

Instagram / sethmeyers Seth Meyers (r.) mit seinen zwei Söhnen Ashe Olsen und Axel Strahl im Juni 2019

Instagram / sethmeyers Alexi Ashe und Seth Meyers im Januar 2020

