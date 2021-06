Romina Palm (22) hat wieder eine Typveränderung gewagt! Während die meisten Kandidatinnen in der diesjährigen Ausgabe von Germany's next Topmodel beim Umstyling verschont blieben, wurde der Kölnerin ein komplett neuer Look verpasst. Ihre braune Mähne wurde knallrot gefärbt! Nach Ende der Staffel stattete Romina ihrem Friseur erneut einen Besuch ab – und ihre Haare erstrahlen nun in einem kühlen Rostrot!

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die 22-Jährige ihren neuen Look: Statt dem knalligen Rotton trägt sie jetzt ein deutlich dunkleres Rot. "Pumuckl bleibt Pumuckl. Ich wollte es nur etwas natürlicher haben", schrieb Romina unter ihren Schnappschuss und fügte zusätzlich noch ein rotes Herz-Emoji an. Für die neue Frisur bekommt sie von ihren Fans und Kollegen zahlreiche Komplimente. "Du siehst super aus", kommentierte beispielsweise die einstige Love Island-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44).

Nach dem Umstyling in der Model-Show konnte sich die Influencerin damals zunächst jedoch überhaupt nicht mit der roten Mähne anfreunden. "Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich aussehe wie eine 16-Jährige, der das Herz gebrochen wurde und die auf die Idee kam, sich die Haare rot zu färben", erklärte sie damals weinend gegenüber ihren Mitstreiterinnen in einer Folge des Formats.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Model Romina Palm

Anzeige

Instagram / lifeofromi Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Teilnehmerin Romina Palm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de