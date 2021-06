Das Rätselraten nimmt und nimmt kein Ende! Bereits seit 1999 lockt Wer wird Millionär? die Familien vor die TV-Bildschirme und animiert zum Mitmachen. Von Beginn an führte Günther Jauch (64) bereits durch das Programm – und begeisterte nicht selten mit seinem ganz eigenen, trockenen Humor. Jetzt darf die beliebte Show ein großes Jubiläum feiern: Am Donnerstag wird die 1.500. Folge ausgestrahlt!

Mit einem Jubiläums-Special voller Überraschungen wird der große Tag am 3. Juni zelebriert, wie RTL in einer Pressemeldung bekannt machte. Was genau auf ihn zukommt, weiß auch der Moderator noch nicht – eigentlich eine ungewohnte Situation für den TV-Host. "Ich behalte in Sendungen eigentlich lieber die Kontrolle. Bei der Sendung gilt allerdings das Prinzip 'Denn er weiß nicht, was passiert'. Und ich habe auch keine Ahnung auf welche Kandidaten oder Gäste ich treffe. Das wird spannend!", freute sich Jauch.

Der 64-Jährige erklärte zudem, er rechne bereits mit einem Rückblick auf die peinlichsten und emotionalsten Momente der vergangenen Jahre. Viele seien ihm in 21 Jahren WWM noch gut in Erinnerung geblieben: "Alle, die mit großen Emotionen verbunden waren. Mit Tränen des Glücks über sensationelle Gewinne und tiefer Verzweiflung, weil alles schief gegangen ist!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch mit Lars Grabowski bei "Wer wird Millionär?"

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

TVNOW/Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

