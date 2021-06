Gänsehautmoment bei Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39)! Das Paar, das vor gut einem Jahr mit seinem Sohn Archie Harrison (2) in die kalifornische Stadt Montecito ausgewandert ist, steht in den letzten Monaten des Öfteren in den Schlagzeilen. Mit Dokumentationen und Interviews über ihre Schwierigkeiten mit dem royalen Leben machten sich die beiden nicht nur Freunde. Doch was jetzt geschah, das konnten selbst Meghan und Harry nicht ahnen: Unweit ihres Grundstücks wurden menschliche Knochen gefunden!

Wie The Sun berichtet, machten Landschaftsgärtner, die in der Nähe der des 13-Millionen-Euro-Anwesens arbeiteten, beim Graben den grausigen Fund. Die Gebeine stammen offenbar von einem Erwachsenen geringer Körpergröße, wie erste Untersuchungen ergaben. Die genaue Adresse des Fundortes wurde nicht veröffentlicht, er soll sich allerdings nur 350 Meter von der Luxusvilla des berühmten Paares befinden.

Die schaurige Entdeckung machten die Arbeiter vor etwa einer Woche, weshalb die forensischen Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Auch das Alter der Knochen muss noch genau ermittelt werden. Wie eine Quelle berichtete, seien die Arbeiten auf dem Grundstück sofort gestoppt und die Polizei hinzugezogen worden. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Toten um ein Mitglied des Chumash-Stammes handelt, der in der Region ab etwa 700 nach Christus lebte.

