Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (31) genießen Zeit zu zweit. Vor wenigen Wochen haben die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter bekannt gegeben, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Töchterchen Hailey-Su ist schon jetzt das Wichtigste im Leben des Paares – aber trotzdem freuen sich Johannes und Jessi auch über ein paar Momente der Zweisamkeit. Jetzt verbringen sie zum ersten Mal einen Abend ohne ihr Baby.

"Ausgang für genau zwei Stunden. Das erste Mal ohne Hailey", kündigt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story an. Dafür hat sich die frischgebackene Mama auch ordentlich in Schale geworfen – unter anderem hat sie roten Lippenstift aufgetragen und ist in hohe Schuhe geschlüpft. Warum das Ganze? Ihr Liebster verrät in seiner eigenen Story den Anlass: "Wir gehen heute Abend mit Freunden essen und genießen die ersten lauen Sommernächte in Ibiza." Tatsächlich folgen in den folgenden Videosequenzen einige Ausschnitte der Datenight – vor traumhafter Kulisse auf der spanischen Insel.

Jessi versorgt ihre Fans tatsächlich erst seit wenigen Tagen wieder regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag. Nach der Geburt ihrer Tochter hatte sie sich im Wochenbett eine Netz-Auszeit gegönnt. "Ich bin zurück", meldete sie sich dann aber wieder persönlich bei den Followern und ergänzte: "Hailey ist putzmunter, ihr geht's gut, mir geht's gut, uns geht's gut."

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

