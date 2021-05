Endlich gibt es ein Lebenszeichen von Jessica Paszka (31). Anfang Mai durften die einstige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihre Tochter Hailey-Su. Seitdem wurde es vor allem im Netz ruhiger um die Beauty, da sie ihre Mutter-Tochter-Zeit voll und ganz genießen wollte. Gerade erst postete Jessi dann einige Videos von sich, die sie beim ausgelassenen Tanzen zeigen. Nun meldete sie sich endlich offiziell und mit persönlichen Worten zurück auf Social Media.

"Ich bin zurück", quiekte Jessica freudig in die Kamera. In ihrer Instagram-Story sah man der 31-Jährige deutlich an, wie happy sie mit ihrer Rolle als frischgebackene Mutter ist. "Ich bin eine Vollblut-Mama. Ich konnte es damals nie so richtig verstehen, weil ich selbst kein Kind hatte, aber es ist wirklich wirklich das Allerschönste auf dieser Erde Mama zu sein, ich könnte einfach vor Freude in die Luft springen", schwärmte sie grinsend.

Außerdem gab sie ein kleines Gesundheitsupdate der kleinen dreiköpfigen Familie: "Hailey ist putzmunter, ihr geht's gut, mir geht's gut, uns geht's gut. Wir sind alle gesund und das ist wirklich das Allerwichtigste." Eigentlich wollte sich die brünette Schönheit eine längere Auszeit vom Netz gönnen, doch sie habe es selbst nicht mehr ausgehalten und freue sich, wieder zurück zu sein. Bei ihren Fans bedankte sie sich noch für die zahlreichen Glückwünsche und deren Verständnis.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

