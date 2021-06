Tara Tabitha (28) wurde von Eric Sindermann (32) hintergangen! Der Berliner kündigte bei Ex on the Beach an, um seine Ex-Flamme zu kämpfen und sich nur auf sie zu konzentrieren. Dass der Playboy dieses Versprechen nicht einhalten konnte, musste diese dann auf die harte Tour lernen: Der Beau knutschte mit Vanja Rasova fremd – und versuchte sogar noch, den Kuss zu verheimlichen. Dieser Vertrauensbruch sitzt tief, wie Tara Promiflash verrät!

"Als ich von dem Kuss erfahren habe, war ich mega-enttäuscht und sauer. Er konnte sich nicht mal 15 Minuten zusammenreißen, mitten am Tag und nüchtern", klagt Tara im Promiflash-Interview. Besonders geärgert habe es die Beauty, dass sie sich langsam wieder geöffnet hatte – nur um dann zu erfahren, dass Eric sie mit Vanja hintergangen hatte. Dabei hatte der Modedesigner schon eine zweite Chance bekommen – zuvor hatte er nämlich unter Alkoholeinfluss mit Roxy Zinger gefummelt. Tara hatte sehen wollen, ob er ihr beim nächsten feucht-fröhlichen Abend treu bleiben könne. "Na ja, wie man gesehen hat, braucht es nicht mal Alkohol", zieht sie ihr Fazit.

Da der Ex-Handballer seine Versprechungen nicht einhielt, hat die Influencerin nun auch genug von dem Ganzen: "So Kindergartenspielchen spiele ich nicht, dass er alle fünf Minuten mit einer anderen schmust, bis er sich irgendwann entscheidet."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

