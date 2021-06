Wagen Ariana Grande (27) und Dalton Gomez nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Erst vor wenigen Wochen überraschte die Sängerin ihre Fans mit diesen Neuigkeiten: Sie und ihr bis dato Verlobter haben still und heimlich auf ihrem eigenen Anwesen in Montecito geheiratet. Im Kreise ihrer Liebsten gaben sie sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Folgt bei dem Pärchen nun die Kinderplanung?

Die 27-Jährige will dieses Thema mit ihrem Partner wohl eher langsam angehen lassen und erstmal die Zeit zu zweit genießen. "Ariana hat es nicht eilig, schwanger zu werden und möchte noch ein paar Jahre warten, bis sie und Dalton Kinder bekommen", meinte ein Insider gegenüber HollywoodLife. Vor allem wolle sie sich in Zukunft auch auf ihre Karriere konzentrieren.

"Sie möchte unbedingt neue Musik machen, ein bisschen mehr schauspielern und sie bereitet sich auf ihren 'The Voice'-Job vor", so die Quelle weiter. Sie sei eben ein echter Workaholic und Ariana habe beruflich noch viel zu tun, daher würde ein Babywunsch vorerst in den Hintergrund rücken.

Instagram / thenameisjv Jordan Viscomi und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2020

