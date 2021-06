Welchen Namen würdet ihr euch für Herzogin Meghan (39) und Prinz Harrys (36) Baby wünschen? Während die Geburt ihrer kleinen Tochter immer näher rückt, spekulieren die Fans des royalen Paares fleißig über den Namen. Könnten die Blaublüter ihre Wahl zu Ehren eines Familienmitgliedes treffen – oder beginnt der Name wie der ihres Sohnes Archie (2) mit A? Das alles ist nicht geklärt – dafür ist jetzt klar, welchen Namen die Promiflash-Leser am liebsten mögen!

In einer Promiflash-Umfrage fand ein Name besonders Anklang – und zwar Grace. Von insgesamt 1.781 Stimmen (Stand 2. Juni, 15:07 Uhr) entschieden sich 23,5 Prozent (418 Stimmen) für ihn. Dicht gefolgt wird er von Diana (19,9 Prozent, 354 Stimmen). Viele gehen davon aus, dass Harry diese Wahl als Tribut an seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) treffen könnte. Auf Platz drei schafft es Philippa (14 Prozent, 249 Stimmen) – auch er ist angelehnt an ein verstorbenes Mitglied des britischen Königshauses: Prinz Philip (✝99).

Alice halten 226 Fans (12,7 Prozent) für geeignet, gefolgt von Isabella (145 Stimmen, 8,1 Prozent) und Emma (128 Stimmen, 7,2 Prozent). Für Victoria, Abigail, Alexandria und Elizabeth konnten sich hingegen am wenigsten Leser erwärmen – sie tummeln sich auf den letzten Rängen.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip mit Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de