Ann-Kathrin Götze (31) gibt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben! Seit neun Jahren ist das Model jetzt schon mit dem Profifußballspieler Mario Götze (29) liiert – rund drei davon verheiratet. Im vergangenen Jahr krönte das Traumpaar seine Liebe mit einem Kind: Sohnemann Rome ist ihr ganzer Stolz. Ann-Kathrin könnte nicht glücklicher über ihr gemeinsames Leben sein. Das geht aus ihren süßen Geburtstagsglückwünschen an Mario jetzt deutlich hervor...

Auf ihrem Instagram-Kanal und in ihrer Story veröffentlichte die Influencerin jetzt eine Reihe privater Schnappschüsse. Ein paar zeigen sie ganz verliebt mit ihrem Mann, andere zeigen Mario mit ihrem gemeinsamen Sohn. Zu den Aufnahmen schrieb Ann-Kathrin: "Happy Birthday an meine große Liebe! Ich bin so froh, dass ich diese Reise mit dir erleben darf. Bleib so unglaublich wunderbar."

Schon gestern haben Mario und Ann-Kathrin offenbar in seinen Geburtstag reingefeiert. Zumindest veröffentlichte die 31-Jährige am Mittwochabend ein hübsches Pärchenfoto von ihrer Datenight – für die beide sich ganz schön herausgeputzt hatten! Die kleine Familie befindet sich aktuell übrigens im Urlaub in sonnigen Gefilden. Wo genau sie stecken, halten sie jedoch geheim.

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin

