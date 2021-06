Ann-Kathrin Götze (31) scheint noch immer total verknallt in ihren Mario (28) zu sein! Seit 2012 gehen das Model und der Fußballstar nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2018 traten sie vor den Traualter – und im Juni vergangenen Jahres begrüßten sie ihren Sohn Rome auf der Welt. Jetzt verdeutlichte Ann-Kathrin einmal mehr, wie glücklich sie nach auch noch nach acht Jahren Beziehung mit ihrem Mann ist: Im Netz teilte sie ein zuckersüßes Pärchen-Pic!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Influencerin jetzt einen Schnappschuss von sich und dem PSV-Eindhoven-Spieler. Auf dem Bild lächeln sich die zwei Turteltauben verliebt an und schauen sich dabei tief in die Augen. "Der Blick der Liebe", betitelte Ann-Kathrin ihren Beitrag. Die Fans und Freunde der 31-Jährigen sind von diesem süßen Pärchenfoto ganz begeistert. Innerhalb weniger Minuten wurde der Post bereits über 20.000 Mal gelikt. "Traumpaar", schwärmte unter anderem die Bloggerin Lisa Hahnbück in der Kommentarspalte.

Zuletzt hatte die YouTuberin ihrem Liebsten an ihrem Hochzeitstag Anfang Mai eine knuffige Liebeserklärung im Netz gemacht. Unter einem Bild der Turteltauben drückte sie ihre tiefe Zuneigung aus: "Vor drei Jahren haben wir geheiratet. Es war unsere standesamtliche Trauung im engsten Familienkreis. Und jetzt sind wir hier mit unserem kleinen Romi."

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Influencerin

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im Mai 2021

