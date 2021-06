Das scheint für Heidi Klum (48) fast noch ungewohnt zu sein! Die Modelmama hat gerade erst die 16. Staffel von Germany's next Topmodel hinter sich gebracht und ist jetzt schon wieder in der US-Sendung America's Got Talent zu sehen. Es scheint, als könnte diese Frau mit all ihren To-dos wirklich nichts so schnell vom Hocker hauen – doch eine Sache verblüfft sie sicherlich ein bisschen: Ihre Söhne überragen sie mittlerweile um ungefähr einen Kopf!

In einem Post auf Instagram zeigte sich Heidi nun mit ihren beiden Söhnen von hinten. "Wie bin ich so klein geworden?", betitelte die Vierfachmutter das Foto. Tatsächlich sind ihre beiden Söhne Johan (14) und Henry (15) im Alter von nur 14 und 15 Jahren bereits über einen Kopf größer als sie. Das Bild entstand offenbar auf dem Boot, auf dem sie am 1. Juni ihren 48. Geburtstag feierte.

Neben ihren vier Kindern waren selbstverständlich auch ihr Mann Tom Kaulitz (31) und dessen Zwillingsbruder Bill Kaulitz (31) mit an Bord. In einem anderen Post zeigte die Moderatorin eine kleine Tanzeinlage von sich und den Brüdern am gleichen Tag. Außerdem teilte sie mit ihren Followern lauter Clips von Delfinen, die in der Nähe des Bootes auf- und abtauchten. Scheint, als hätte die Beauty einen wahrlich schönen Geburtstag mit ihren Liebsten verbracht.

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom im Juni 2021

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit ihren Kindern

