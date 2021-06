Heidi Klum (48) lässt sich feiern! Die Germany's next Topmodel-Jurorin ist am 1. Juni 48 Jahre alt geworden. Im Netz gratulierten ihr zu ihrem Ehrentag zahlreiche Promikollegen und Freunde. Für den Start in ihr neues Lebensjahr hat sich die TV-Bekanntheit einen ganz besonderen Ausflug überlegt: Gemeinsam mit ihren Liebsten verbrachte sie einen Tag auf einem Boot – und traf dabei sogar auf Delfine!

In ihrer Instagram-Story postete die 48-Jährige nun zahlreiche Videos von ihrem Geburtstag. Dabei filmte sie sowohl ihren Liebsten Tom Kaulitz (31) als auch dessen Bruder Bill Kaulitz (31). Einige Aufnahmen zeigen das Paar beim Turteln auf dem Boot. Weitere Clips zeigen zahlreiche Delfine, die immer wieder im Meer auf und abtauchen. "Oh mein Gott, es ist so wunderschön", rief Heidi glücklich ihrem Ehemann zu. Wie es scheint, hat das Model seinen Ehrentag in vollen Zügen genossen!

Leni Klum (17) widmete der America's Got Talent-Jurorin zu diesem besonderen Anlass ebenfalls einen zuckersüßen Post im Netz. Die 17-Jährige teilte zwei Fotos von sich und ihrer Mutter und drückte darunter ihre Liebe aus: "Heute ist der Geburtstag meiner besten Freundin! Liebe dich, Mama!" Zusätzlich fügte sie ein rotes Herz-Emoji hinzu, um ihre tiefe Verbundenheit zu verdeutlichen.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klums Ausflug an ihrem Geburtstag

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom im Juni 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de