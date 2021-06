An diesem Tag wird Jennifer Lopez (51) immer wieder sentimental! Mit Songs wie "Jenny from the Block" wurde die US-amerikanische Sängerin weltberühmt und ist im Musikbusiness mittlerweile einfach nicht mehr wegzudenken. Auch ihr Hüftschwung begeistert die Fans seit Ende der 90er-Jahre bis heute nach wie vor. Dass sie wirklich den ganz großen Durchbruch schaffen würde, hätte J.Lo selbst aber nie gedacht. Jetzt feierte sie ein ganz besonderes Jubiläum und blickte dabei auf ihre Anfänge zurück.

"Der 1. Juni ist immer ein schöner Tag für mich. Es ist der Tag, an dem ich mein Debütalbum 'On the 6' veröffentlicht habe", schrieb die 51-Jährige am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal. Am 1. Juni 1999 durften sich die Fans über die allererste Platte ihres Idols freuen – seitdem sind mittlerweile schon satte 22 Jahre vergangenen. Jennifer kann es offenbar noch immer nicht ganz glauben, welchen Erfolg das Ganze mit sich gezogen hatte. "Das hat mein Leben verändert. Es hat mich um die ganze Welt geführt und mich in die Welt der Musik eingeführt – ich habe euch alle kennengelernt", schwärmte sie.

Neben den emotionalen Zeilen teilte die Brünette auch ein Video mit Zusammenschnitten aus den frühen Jahren ihrer Musiklaufbahn. So sieht man die junge J.Lo beim Arbeiten im Tonstudio, beim Schreiben von Songtexten und Ausschnitte aus verschiedenen Musikvideos. "Danke, dass ihr mich noch immer unterstützt. Ich liebe euch", widmete sie ihren Fans zudem ein dickes Dankeschön.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Weltstar

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de