Alle Achtung, J.Lo! Jennifer Lopez (51) gehört auch mit 51 Jahren noch zu den heißesten Frauen im Showbusiness! Mit ihrem makellosen Körper und einer verführerischen Ausstrahlung zieht die "On The Floor"-Interpretin auch heute noch alle Blicke auf sich. Dass sie knackig wie eh und je ist, zeigt die zweifache Mama auch im Musikvideo zum Song "In The Morning" – und zieht dort komplett blank! Nun wurde Jennifer Lopez ganz offiziell zum bestaussehenden Promi über 40 gekürt!

Sie hat es verdient! Wie Glowday jetzt berichtete, entschieden sich die meisten Britinnen in einer Umfrage für die Sängerin, die als Siegerin ihre Konkurrentin Kim Kardashian (40) vom Thron stieß. Rund 38 Prozent der Frauen würden sich demnach freuen, mit 51 so wunderschön zu sein wie J.Lo! Doch auf der Liste der gut aussehenden Stars sind auch auf den weiteren Rängen viele Beautys zu finden, denen das Alter nicht anzusehen ist!

In der Aufzählung wird die Latina dicht gefolgt von Hollywoodliebling Jennifer Aniston (52), die 34 Prozent der Stimmen absahnte und damit den zweiten Platz erobern konnte. Kanye (43)-Ex Kim kommt dieses Mal erst an dritter Stelle. Doch was ist mit den Männern der Schöpfung? Sind die etwa nicht so attraktiv wie ihre weiblichen Gegenspielerinnen? Es scheint so – erst auf dem vierten Platz ist mit Will Smith (52) auch das andere Geschlecht vertreten!

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez Jennifer Lopez

