Mit 55 Jahren ist Liz Hurley nach wie vor ein absoluter Hingucker! Dass der Schauspielerin selbst bewusst ist, dass sich ihr Körper definitiv sehen lassen kann, lässt ein Blick in die sozialen Medien der Darstellerin erahnen. Immer wieder setzt sie dort auf Schnappschüssen im Bikini ihre sportliche Figur in Szene. Nun verriet Liz, welches Geheimnis hinter ihrem fitten Körper steckt.

Im Podcast "Postcards from Midlife" gestand der "The Royals"-Star, "seit 100 Jahren nicht mehr in einem Fitnessstudio" gewesen zu sein. Kaum zu glauben, doch laut Liz genügt ein aktiver Lebensstil, um ihre Figur zu halten – dazu zählt auch viel Gartenarbeit. "Ich bin draußen und beschäftige mich da bestimmt fünf Stunden am Tag", berichtete die Schauspielerin. Insbesondere im Alter sei es wichtig, sich viel zu bewegen, um das Gewicht zu halten. Deshalb ist sie gerne im Freien aktiv, schleppt Dinge von A nach B oder läuft zu Hause Treppen. "Sogar das Reinigen der Fußleisten kann viele Kalorien verbrennen. Es gibt eine Menge Dinge, die wir tun können, anstatt nur ins Fitnessstudio zu gehen", weiß die Mutter eines Sohnes.

Doch nur mit Bewegung ist es nicht getan, solange die Ernährung nicht stimmt. Deshalb achtet Liz auch darauf, nicht zu viele Kekse und Süßigkeiten zu essen. Und auch der Fernseher wird vor sechs Uhr nicht eingeschaltet, um nicht in Versuchung zu geraten, auf dem Sofa zu versacken.

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im April 2020

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley im Februar 2020

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im Juli 2020

