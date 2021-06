Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Hailey-Su ist Jessica Paszka (31) schon fast wieder die Alte. Während ihrer Schwangerschaft hatte die einstige Bachelorette fast 30 Kilo zugenommen – doch die Wassereinlagerungen und die Extra-Kilos gehören nun größtenteils der Vergangenheit an: "Ich habe einfach so viel Wasser in meinem Gesicht verloren. Meine Nase ist wieder die gleiche, ich bin so so happy", erzählte die Verlobte von Johannes Haller (33) vergnügt in ihrer Instagram-Story. So langsam würde sie ihr altes Gesicht wieder zurückbekommen. Außerdem gibt sie im Video einen kurzen Einblick in ihr Leben als Neu-Mama und einen Blick auf ihren After-Baby-Body.

