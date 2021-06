Ist ihnen damit der Sieg schon sicher? In wenigen Stunden werden die Let's Dance-Profis ein letztes Mal in diesem Jahr über das Tanzparkett in Köln-Ossendorf fegen. Zum dritten Mal in Folge findet die beliebte Profi-Challenge statt. Den Juroren Joachim Llambi (56), Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (53) wird heute Abend dabei wieder eine Hammer-Show geboten – und die Zuschauer haben schon jetzt einen eindeutigen Favoriten!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 4. Juni, 15:40 Uhr) stimmten 825 von insgesamt 2.000 Fans (41,3 Prozent) für das Ehepaar Lusin ab. Renata (33) und Valentin (34) sind also auch bei der Profi-Challenge die Favoriten. Dicht hinter ihnen sehen die Zuschauer Christina Luft (31) und Luca Hänni (26). 516 User (25,8 Prozent) wählten das Liebespaar, das sich 2020 bei "Let's Dance" ineinander verliebt hat, auf den zweiten Platz. Kathrin Menzinger (32) und Vadim Garbuzov (34) können sich mit 402 Stimmen (20,1 Prozent) ganz knapp Platz drei sichern.

In den Augen der Fans schaffen es aber Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov (30) nicht auf die ersten Podiumsplätze. Gerade einmal 15 Votes (0,8 Prozent) gingen an die zwei. Auch Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke sowie Alona Uehlin (31) und Anton Skuratov haben kaum eine Stimme bekommen. Die vier können aber aufgrund von Coronafällen am heutigen Abend leider sowieso nicht antreten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov mit seiner Freundin Nina

