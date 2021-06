Nach dem großen Let's Dance-Finale ist vor der Profi-Challenge! Am vergangenen Freitag wurde der "Dancing Star" 2021 gekürt. Den Pokal mit nach Hause nehmen durften Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33). Doch lange müssen die Zuschauer nicht ohne die beliebte Tanzshow auskommen – kommenden Freitag findet die "Let's Dance"-Profi-Challenge statt und auf diese Perfomances könnt ihr euch jetzt schon freuen!

Insgesamt zehn Paare und ein Trio werden in zwei Tagen auf dem Tanzparkett in Köln-Ossendorf stehen. Renata und ihr Ehemann Valentin Lusin (34) werden Freitagabend einen Mix aus Tango, langsamem Walzer und Paso doble zu dem Titelsong der Netflix-Serie "Das Damengambit" performen. Sergiu (38) und Regina Luca (32) werden einen Paso doble und einen argentinischen Tango zu "Natural" von Imagine Dragons tanzen. Und noch ein Ehepaar will sich den Sieg der Profi-Challenge schnappen: Andrzej Cibis (33) und seine Gattin Vica Kleinfelder-Cibis. Zu "You're The One That I Want" von Olivia Newton-John (72) und John Travolta (67) werden die beiden einen Contemporary, Freestyle und Jitterbug zum Besten geben.

Vorjahressieger Christian Polanc (43) will 2021 mit Marta Arndt (31) seinen Titel verteidigen. Zusammen werden die zwei einen Paso doble, einen argentinischen Tango, einen Jive, eine Rumba und einen Contemporary zu "Cry Me A River" von Michael Bublé (45) und "No Time To Die" von Billie Eilish (19) tanzen. Christina Luft (31) hat da aber sicherlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Während sie im vergangenen Jahr mit Christian den Titel einsackte, wird sie dieses Jahr zusammen mit ihrem Freund Luca Hänni (26) nach dem Sieg greifen wollen. Die beiden werden mit einer Rumba, einem Contemporary, einem Wiener Walzer und dem Freestyle zu "Wo Warst Du" von Luca auftreten. Doch das waren noch lange nicht alle Tänze – in der Übersicht seht ihr, auf welche Auftritte ihr noch gespannt sein könnt.

Hier sind die restlichen Tänze der Profi-Challenge im Überblick:

Patricija Belousova und Alexandru Ionel: Tango, Slowfox, Paso doble und Freestyle zu "O Mare E Tu" von Andrea Bocelli (62) & Dulce Pontes

Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov (30): Rumba, Walzer und Contemporary zu "Childhood Remembered" von Kevin Kern

Robert Beitsch (29), Oxana Lebedew und Katharina Lebedew: Akrobatik, Rumba, Contemporary und Samba zu "Sing It Back" von Moloko

Anton Skuratov und Alona Uehlin (31): Tango zu "Libertango" von Piazolla

Malika Dzumaev und Zsolt Sandor Cseke: Samba, Cha Cha Cha, Rumba und Jive zu "Maria", "La Bomba", "She Bangs", "Casi un Bolero" und "Livin' La Vida Loca" von Ricky Martin (49)

Vadim Garbuzov (34) und Kathrin Menzinger (32): Rumba, Paso doble, Tango und Contemporary zu "Ain't No Sunshine" von Bill Withers (LIDO Remix)

