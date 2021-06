Dass Georgina Fleurs (31) Leben und vor allem ihre turbulente Beziehung mit Kubilay Özdemir irgendwann wieder so publik ausgetragen wird, hätte sie wohl selbst nie gedacht! In einem alten Promiflash-Interview vom Januar 2020 hatte die rothaarige TV-Bekanntheit nämlich erklärt, sich genau deswegen jahrelang aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen zu haben: "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das alles ein bisschen zu viel geworden und es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Mir ist das alles ein bisschen zu Kopf gestiegen mit der Presse und den ganzen negativen Schlagzeilen." Seit Kampf der Realitystars und dem Sommerhaus der Stars steht Georgina nun aber wieder im absoluten Mittelpunkt – und das oft nicht nur positiv.

