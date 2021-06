Diese Momente zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) sind unvergessen! Anfang der 2000er Jahre waren die Sängerin und der Schauspieler das Traumpaar Hollywoods. Er hielt sogar um ihre Hand an. Statt vor den Altar zu schreiten, gingen J.Lo und Ben Ende 2003 jedoch getrennte Wege. Nun sieht alles nach einem Neuanfang für ihre Liebe aus. Seit Wochen sind sie unzertrennlich, vor wenigen Tagen wurden sie nun auch kuschelnd abgelichtet. Promiflash erinnert jetzt an die schönsten Momente ihres ersten Beziehungsversuchs zurück.

Auf Events waren die zwei zwischen 2002 und 2003 der absolute Hingucker. So schritt das Paar etwa bei der Premiere für seinen gemeinsamen Film "Liebe mit Risiko – Gigli" gemeinsam über den roten Teppich. Ben begleitete J.Lo außerdem bei der Vorstellung ihrer Komödie "Manhattan Love Story". Ein Küsschen hier, ein verliebter Blick da – die beiden genossen das Blitzlichtgewitter in vollen Zügen.

Doch auch privat hatten die "I'm Real"-Interpretin und der "Argo"-Star kaum Ruhe. Paparazzi verfolgten die beiden auf Schritt und Tritt. In ihrem Musikvideo zu "Jenny From The Block" rechnete J.Lo mit den Fotografen und der Berichterstattung über ihre Beziehung ab. Auch beim Dreh zum Video im Dezember 2002 wurde das Paar mehrfach abgelichtet – unter anderem auf dem Balkon ihres Hotelzimmers und bei einem Restaurantbesuch.

©2002 RAMEY PHOTO Jennifer Lopez und Ben Affleck, Dezember 2002

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Manhattan Love Story"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Liebe mit Risiko – Gigli", Juli 2003

©2002 RAMEY PHOTO Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2002

