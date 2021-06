Sind diese Fotos der endgültige Paar-Beweis? Seit Wochen halten sich die Gerüchte über Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48): 17 Jahre nach ihrer Trennung scheinen sich die beiden Hollywood-Stars wieder anzunähern. Zuletzt wurde das frühere Traumpaar gemeinsam im Urlaub, im Gym oder beim gemeinsamen Essen gesehen. Weder Jen noch Ben äußerten sich bisher zu den Spekulationen. Ob das jetzt kurz bevorsteht? Promiflash liegt ein Foto vor, das die beiden total verschmust zeigt!

Wenn diese zwei nicht offensichtlich verliebt sind! Paparazzi erwischten Jennifer und Ben jetzt in Hollywood bei einem Dinner-Date und schossen eine ganze Reihe Bilder des Duos. Auf dem intimsten Schnappschuss halten sich die beiden im Arm, die "Jenny from the Block"-Interpretin legt liebevoll ihren Kopf auf die Schulter des 48-Jährigen. Auf weiteren Fotos schauen sie sich tief in die Augen oder halten sogar Händchen – und wollen ihre Liebe offenbar mit der Welt teilen.

Ob Jen und Ben das Versteckspiel und die Jagd mit den Fotografen wohl bald satt haben – und ihre aufgeflammte Romanze publik machen? Insidern zufolge sollen die zwei schon längst planen, ihre Follower auf Social Media zu informieren. Die Beauty warte lediglich auf den perfekten Zeitpunkt.

Getty Images Ben Affleck im März 2020

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2003 in Westwood

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2021

