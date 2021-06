Cedric Beidinger und Gina Beckmann sorgten vor wenigen Tagen für eine Liebesüberraschung: Ein Jahr nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Big Brother haben die beiden zusammengefunden – und sind nun ganz offiziell ein Paar! Tatsächlich hat der Mainzer schon früher Annäherungsversuche gewagt, doch erst später hat es auch bei der 21-Jährigen gefunkt. Jetzt, wo das Geheimnis gelüftet ist, kommen die zwei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

"Ich kann einfach nur sagen, dass er mich wie eine Prinzessin behandelt und mich so nimmt, wie ich bin [...] Er ist auch ein echter Gentleman", plaudert Gina in einem Instagram-Livestream aus. Auch ihr Freund findet nur liebevolle Worte – und erklärt, was er an ihr besonders schätzt: "Dass wir so gegensätzlich sind, und dass es trotzdem diese Akzeptanz gibt. Sie lässt mich sein, wie ich bin."

Haben die zwei denn auch schon den nächsten Schritt gewagt und die Familie des anderen kennengelernt? "Nee, noch nicht persönlich", verrät die gebürtige Würzburgerin. Es sei aber auf jeden Fall in Planung – doch ein Stück weit würden ihre Verwandten ihren jeweiligen Partner ja schon kennen: Schließlich hätten sie die Show-Folgen im vergangenen Jahr geschaut.

Anzeige

Instagram / basic_gina Cedric Beidinger und Gina Beckmann

Anzeige

Privat Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / cedricbigbrother Gina Beckmann und Cedric Beidinger, "Big Brother"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de