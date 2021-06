Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) schmieden bereits gemeinsame Pläne. Die beiden Schauspieler sorgten in den vergangenen Tagen für eine große Überraschung: 17 Jahre nach ihrer Trennung scheinen sie nun wieder zueinandergefunden zu haben. Etliche Paparazzi-Aufnahmen zeigen das Ex-Paar wieder total vertraut miteinander. Ihr zweiter Beziehungsanlauf soll sogar so gut laufen, dass sie angeblich schon planen, den gesamten Sommer miteinander zu verbringen.

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber People: "Sie sprechen über ihre Pläne für den Sommer. [...] Sie wollen so viel Zeit miteinander verbringen wie möglich." Demnach sollen Ben und J.Lo sich schon so wohl miteinander fühlen, dass sie planen, in diesem Sommer zusammen in den Urlaub zu fahren. "Sie sind sehr glücklich miteinander", ist sich die Quelle sicher.

Auch dass sie an verschiedenen Küsten der USA leben – Ben in Los Angeles und Jennifer in Miami –, kann der wiederaufgeflammten Liebe der beiden offenbar nichts anhaben. "Sie werden weiterhin zwischen Los Angeles und Miami hin und her reisen", meinte der Insider über Ben und Jens angebliche Fernbeziehungspläne.

Backgrid / Action Press Jennifer Lopez und Ben Affleck in Los Angeles, Juni 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck

