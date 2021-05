Nina Noel (32) befindet sich mittlerweile im Endspurt ihrer zweiten Schwangerschaft. Die Schauspielerin und ihr Freund erwarten nach ihrem Sohnemann Lyano bereits das zweite Kind. Lange wird sich der große Bruder in spe nicht mehr gedulden müssen, bis der sein zukünftiger Spielgefährte auf der Welt sein wird. Auch die werdende Mama scheint es aber kaum noch abwarten zu können, dass ihr zweites Baby endlich in den Armen halten zu können!

Auf Instagram zeigt sich die Vollblutmama jetzt mit ihrer süßen XXL-Kugel, die das Leben der 32-Jährigen offenbar so langsam beschwerlich macht. Ihr Hilferuf an die Netzgemeinde in der nun 39. Schwangerschaftswoche lautet deshalb: "Kennt irgendjemand hilfreiche wehenfördernde Maßnahmen?" Die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin macht darüber hinaus deutlich: "Ich kann langsam nicht mehr." Doch wie es aussieht, hat das Baby keine Eile, auf die Welt zu kommen.

Ein Wundermittel hat Nina offensichtlich noch nicht gefunden. Ihre Follower sehen das Ganze etwas entspannter. Während der Mega-Babybauch der Schauspielerin mittlerweile sehr zu schaffen macht, zelebrieren die Fans auch diese letzte Etappe von Ninas Schwangerschaft. "Schwanger zu sein, steht dir einfach so gut!" oder auch "Tolle Murmel", kommentieren sie.

Instagram / ninanoel Nina Noel, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel mit ihrer Familie

Instagram / ninanoel Schauspielerin Nina Noel

