Rebecca Mir (29) und Massimo Sinató (40) schwelgen noch immer im absoluten Elternglück! Vor wenigen Wochen wurden die Germany's next Topmodel-Bekanntheit und der Let's Dance-Profi zum ersten Mal Eltern. Während sie sich in der Schwangerschaft noch regelmäßig im Netz gemeldet hat, konzentrierte sich Rebecca als frischgebackene Mama natürlich voll und ganz auf ihren Sohn. Nun gewährte sie ihren Followern endlich wieder einen kleinen Einblick in ihren Alltag.

Auf Instagram postete die TV-Moderatorin ein Foto, das sie Hand und Hand mit ihrem Massimo zeigt. "Mommy und Daddy. Bei dem schönen Wetter gehen wir gerade am liebsten zu viert spazieren", kommentierte sie den Beitrag. Auf dem Schnappschuss sind zwar nur Rebecca und Massimo allein zu sehen. Aber natürlich haben sie bei den Ausflügen in die Natur ihren Sohnemann und ihre Hündin Macchia im Schlepptau.

Die 29-Jährige betonte zuletzt noch, dass die Goldendoodle-Dame momentan extra viele Kuscheleinheiten und superlange Spaziergänge bekommt: "Damit sie nicht zu kurz kommt. Als große Schwester macht sie sich übrigens echt super." Scheint so, als herrsche bei der kleinen Familie Harmonie pur. Wünscht ihr euch mehr Mama-Updates von Rebecca? Stimmt ab!

ProSieben/ Benedikt Müller Rebecca Mir bei "taff"

Getty Images Massimo Sinató und Rebecca Mir im Dezember 2019 in New York City

Instagram / goldendoodle_macchia Rebecca Mir mit ihrem Hund Macchia

