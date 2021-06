Lukas Podolski (36) feiert hoch zu Ross! Am 4. Juni wurde der ehemalige Fußball-Nationalspieler ein Jahr älter. Zahlreiche Kollegen und Freunde sprachen dem Kicker via Social Media ihre Glückwünsche aus und wünschten ihm viel Spaß beim Feiern. Die große Party blieb am Freitag aber offenbar noch aus – denn die holte Poldi einen Tag später nach: Bei seiner Geburtstagsfete schwang er sich sogar aufs Pferd und machte dabei eine ziemlich gute Figur.

Auf seinem Instagram-Profil postete der gebürtige Pole einen Schnappschuss, der ihn auf dem Rücken eines Pferdes zeigt. Grinsend und mit Sonnenbrille auf der Nase reckt Lukas seinen Daumen nach oben. Er fühlt sich offenbar pudelwohl im Sattel. Auch seine Fans sind ziemlich begeistert. Es hagelt nicht nur Likes und Herzchen für den Ex-FC-Köln-Spieler, sondern auch jede Menge lobende Kommentare. "Ein richtiger Cowboy", schrieb ein User beispielsweise zu der Aufnahme.

In seiner Story gab der 36-Jährige eine weitere Kostprobe seiner Reitkünste. Auf dem Reitplatz im türkischen Antalya, wo die Feierlichkeiten zu seinem Ehrentag stattfanden, zog er seine Runden. Sogar einen leichten Trab traute er sich bereits zu. Nach der sportlichen Aktivität dürfte sich der WM-Held wohl wieder in der mit Ballons geschmückten Partylocation niedergelassen haben.

Lukas Podolski auf einer Pressekonferenz in Evian-les-Bains, Frankreich

Lukas Podolski

Lukas Podolski, Profi-Fußballer

