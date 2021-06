Goldige Familiengrüße von den Götzes! 2018 gaben sich Ann-Kathrin (31) und Mario Götze (29) das Jawort – erst standesamtlich, dann bei einer freien Trauung auf Mallorca. Die Geburt von Sohnemann Rome (1) im vergangenen Juni krönte schließlich das Liebesglück des Paares. Seitdem veröffentlicht Ann-Kathrin immer wieder Fotos mit ihren beiden Männern im Netz – so auch jetzt: Die Beauty postete einige Pics aus dem Flieger.

Zuletzt verbrachte die Familie einige Zeit in Dubai, wo sie auch Marios 29. Geburtstag feierten. Von ihrer Rückreise teilte Ann-Kathrin nun einige Eindrücke auf Instagram. Für das Trio ging es in einem Privatjet zurück in die Heimat. Besonders Klein-Rome scheint richtig Spaß am Fliegen zu haben. Auf einem Foto guckt der fast Einjährige gespannt aus dem Fenster des Flugzeugs.

Auch von ihrem Dubai-Aufenthalt postete Ann-Kathrin einige Pics. An Marios Geburtstag etwa veröffentlichte sie ein Foto des Kickers mit Sohnemann Rome. "Happy Birthday an meine große Liebe! Ich bin so froh, dass ich diese Reise mit dir erleben darf. Bleib so unglaublich wunderbar", brachte die 31-Jährige ihre Gefühle zu ihrem zwei Jahre jüngeren Ehemann zum Ausdruck.

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götzes Sohn Rome, Juni 2021

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome, Mai 2021

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

