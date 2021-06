Für Evgeny Vinokurov (30) nahm Let's Dance 2021 eine unschöne Wendung! Mit Ilse DeLange (44) hatte er in der RTL-Show eine prominente Partnerin an der Seite, mit der er menschlich und tänzerisch total auf einer Wellenlänge war. Dann der Schock: Die Sängerin hatte sich beim Training am Fuß verletzt und musste den Wettbewerb leider verlassen. Nach Ende der Staffel verriet Evgeny nun: Er rechnete Ilse und sich schon gute Chancen auf das Siegertreppchen aus.

Bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge begeisterte der gebürtige Russe die Jury jetzt mit seiner Freundin Nina Bezzubova. Nach dem Auftritt wollte Moderatorin Victoria Swarovski (27) dann wissen, ob er sich und Ilse – ohne deren Verletzung – im Finale gesehen hätte. "Ich glaube, jeder Tänzer versucht, den Promi so weit wie möglich nach vorne zu bringen", betonte Evgeny. Seiner Meinung nach wäre es durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, dass Ilse es mit ihm unter die Top Drei schafft: "Ich habe schon gehofft und gedacht, dass wir ins Finale kommen können."

Doch leider war Ilse nicht einmal Wochen nach ihrem freiwilligen Exit wieder fit genug, um zumindest im Finale noch einmal mit Evgeny zu tanzen. Das stimmte die Sing meinen Song-Bekanntheit selbst ziemlich traurig. "Evgeny, der 'Last Tango' muss unbedingt noch mal passieren auch wenn es dann im Sommer auf Flip Flops und im Garten ist, okay?", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, "Let's Dance"-Profitänzer

Getty Images Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Instagram / ilsedelangemusic Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

