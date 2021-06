Seit 2020 lässt der britische Reality-TV-Star Gemma Collins (40) seine Fans an seiner Mission "Abnehmen" teilhaben und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Zuletzt hat sie sogar einige ihrer mittlerweile viel zu groß gewordenen Kleidungsstücke veräußert. Ihre Unterstützer müssen jetzt jedoch nicht bangen, dass die Blondine nichts mehr anzuziehen hat. Die präsentiert ihre deutlich schmalere Silhouette nämlich jetzt in einem auffälligen Badeanzug!

Wow! Gemma Collins' Figur kann sich wirklich sehen lassen! Die TV-Bekanntheit teilte nun via Instagram einen kurzen Clip, in dem sie in einem roten Badeanzug zu sehen ist. Ihr neues It-Piece bringt ihre Kurven wunderschön zur Geltung und das regt Gemma bei einem Bootsausflug offenbar zum Posieren an: Verführerisch wirft der mittlerweile 22 Kilogramm leichtere Dancing on Ice-Star seinen Fans einen Kuss zu.

Mit der Beschreibung "Es ist offiziell Sommer", erklärt sie die heiße Jahreszeit für eröffnet. Viele ihrer insgesamt 2,2 Millionen Abonnenten bekommen jedoch schon bei dem Anblick der Badenixe Hitzewallungen. Sie überhäufen ihr Idol nur so mit Komplimenten. Ein Fan kommentiert beispielsweise: "Diese Farbe steht dir ausgezeichnet!"

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Webstar

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "Dancing on Ice"-Teilnehmerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britische TV-Bekanntheit

