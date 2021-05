Früher stand sie auf Kleidung und Shopping, heute liebt sie Bewegung und eine gesunde Lebensweise: TV-Sternchen Gemma Collins (40) hat in den letzten Jahren einen großen Wandel hingelegt. Die britische Reality-TV-Persönlichkeit war eigentlich bekannt für die Promotion von Mode für kurvigere Frauen, doch nun ist sie ganz fasziniert vom Abnehmen und einem sportlichen Lifestyle. So schlank zeigt sich Gemma jetzt im Netz!

Anfang 2020 sagte die 40-Jährige dem Übergewicht den Kampf an – nun scheint sie schon große Abnehmerfolge zu verzeichnen. In einem Post auf Instagram zeigte sich Gemma jetzt strahlend in einem pinkfarbenen Sportoutfit. "Dieses Wetter nervt! Aber es hält mich nicht von meinem Fitnessplan ab", schrieb sie unter den Beitrag und betonte, wie gut sie sich nach einem Work-out fühle. Um dem besagten schlechten Wetter auszuweichen, kaufte sich Gemma sogar ein Laufband für zu Hause. Dieses präsentierte sie ihrer Community vor wenigen Tagen ebenfalls im Netz. "Ich habe ein Laufband anstelle eines Gucci-Outfits gekauft! Was ist mit mir passiert?", notierte sie ironisch und stolz zugleich unter dem Beitrag.

Doch die Blondine möchte laut eigener Aussage nicht nur für ihre Gesundheit und ein besseres Lebensgefühl abnehmen. Hinter ihrer großen Sport-Begeisterung steckt noch ein anderer Grund: Gemma möchte gerne Mutter werden. Nach Schwierigkeiten in der Vergangenheit, schwanger zu werden, hatten ihr Ärzte geraten, etwas Gewicht zu verlieren.

Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, TV-Sternchen

Anzeige

Getty Images Gemma Collins, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de