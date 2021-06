Sind Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) jetzt etwa in Gefahr? Vor rund einem Jahr entschieden sich die beiden, zusammen mit Sohnemann Archie Harrison (2) in die USA auszuwandern. Seitdem lebt das Trio in seinem Anwesen in der kalifornischen Stadt Montecito. Dort erwarten die schwangere Schönheit und ihr Liebster derzeit auch ihren zweiten Nachwuchs – doch müssen sich die werdenden Zweifach-Eltern jetzt etwa Sorgen um ihre Sicherheit machen?

Wie The Mirror mitteilte, sollen Harry und Meghan vor Kurzem darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass in ihrer Gegend in Kalifornien vier Schwarzbären umherschleichen. Im vergangenen Monat habe sogar eines der gefährlichen Raubtiere versucht, in den Hühnerstall der Nachbarn einzudringen. Zwei weitere ausgewachsene Tiere wurden in den Hügeln von Santa Barbara gesichtet. Mit einer Mail wurden die Anwohner nun aufgefordert, besonders achtzugeben und auch Abfälle einzufrieren, damit der Geruch die Tiere nicht anlocken könne.

Es ist nicht das erste Mal, dass großer Aufruhr in Harry und Meghans neuer Heimat herrscht – vor wenigen Tagen gab es sogar einen besonders skurrilen Vorfall: Unweit des Grundstücks der Sussexes machte ein Landschaftsgärtner die Entdeckung eines Grabes. Die ausgegrabenen Knochen stammen offenbar von den Beinen eines verstorbenen Mannes.

Anzeige

Dutch Press Photo Agency/ ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Anzeige

Würdet ihr euch in dieser Situation Sorgen machen? 204 Stimmen 120 Oh ja – mit Bären ist nicht zu spaßen! 84 Na ja, ich bin mir sicher, dass Harrys Familie in Sicherheit ist.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de