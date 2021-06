Sie ist nicht nur hübsch, sondern hat auch Köpfchen! Natalia Bryant (18), die Tochter des 2020 infolge eines tragischen Hubschrauberabsturzes verstorbenen NBA-Superstars Kobe Bryant (✝41), hat allen Grund zur Freude! Erst kürzlich hat das Model eine Zusage für einen Studienplatz an der renommierten University of Southern California, kurz USC, erhalten. Dem Schritt in die Uni dürfte nun nichts mehr im Wege stehen, denn Natalia hat jetzt ihren Schulabschluss gemacht!

Wow! Piekfein herausgeputzt mit einem akademischen Talar präsentiert sich die dunkelhaarige Schönheit jetzt in ihrer Instagram-Story und verkündet: "Ich habe meinen Abschluss seit heute in der Tasche!" Dass Natalia überglücklich ihr Highschool-Diplom entgegengenommen hat, davon kann sich jetzt die ganze Welt selbst überzeugen – Mama Vanessa (39) hat den denkwürdigen Moment im Leben ihrer Tochter nämlich mit einer Aufnahme für die Ewigkeit festgehalten.

Ein Accessoire, das Natalia bei sich trägt, fällt an ihrem großen Tag direkt ins Auge: ihre auffällige, mit Strasssteinchen dekorierte Absolventenkappe. Die ziert nicht nur das Logo ihrer zukünftigen Universität, sondern auch dieses Zitat ihres Vaters Kobe: "Alles Negative, sowohl Druck als auch Herausforderungen, ist nur eine Möglichkeit für mich zu wachsen."

