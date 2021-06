Eine Kindheit als zukünftiger Thronfolger ist bestimmt nicht immer leicht. Davon kann wohl auch Prinz William (38) ein Lied singen. Umso wichtiger ist es, dass man sich auf seine Eltern immer verlassen kann. Im Alter von nur fünfzehn Jahren hatte William seine geliebte Mutter Diana (✝36) verloren, was seinen Vater Charles (72) zu einem alleinerziehenden Elternteil machte. Doch wie schlug er sich dabei? In einem Interview erzählte William, wie er den künftigen König in dessen Vaterrolle wahrgenommen hatte.

Anlässlich zu Charles' 70 Geburtstags vor zwei Jahren hatte die BBC eine Dokumentation zu Ehren des Prinzen von Wales veröffentlicht, in der sich auch sein Sohn William zu dessen Vaterqualitäten geäußert hatte: "Also, er hat – und das hat mich in der Vergangenheit oft frustriert – er hat eine Routine [bei der Arbeit, Anm. d. Red]. Der Mann hört nie auf. Ich meine, als wir Kinder waren, gab es Säcke und Säcke und Säcke voller Arbeit, die das Büro ihm einfach schickte. Wir konnten kaum bis zu seinem Schreibtisch kommen, um ihm gute Nacht zu sagen." Demnach war Charles offenbar bereits in Harry (36) und Williams Kindertagen immer sehr diszipliniert und viel beschäftigt gewesen.

Das royale Vater-Sohn-Gespann verbindet vor allem, dass sie beide eines Tages jeweils den britischen Thron besteigen werden. Vor wenigen Monaten hatten die beiden daher bereits auch über die Zukunft der Monarchie diskutiert. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche soll die Frage gestanden haben, ob die Zahl der Aufgaben für Mitglieder der Königsfamilie reduziert werden sollte. Für den viel beschäftigten Prinz Charles kommt diese Idee allerdings wohl ein paar Jahre zu spät.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinzessin Diana in London im Dezember 1983

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William in Klosters, 2005

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im Dezember 2010

