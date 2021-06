Dominic Harrison (29) überrascht seine Frau Sarah (30) mit rührenden Worten! Bereits seit Tagen kündigte die Influencerin den heutigen Sonntag immer wieder bei ihrer Community an – jetzt war es endlich so weit: Die Beauty hat Geburtstag und startet in ihr 30. Lebensjahr. Zu diesem besonderen Anlass meldete sich jetzt auch Sarahs Gatte Domi: Er widmete seiner Herzdame nun emotionale Zeilen im Netz!

"Hoch sollst du leben und niemals fallen", gratulierte Dominic seiner Partnerin Sarah via Instagram. Dazu veröffentlichte der Muskelmann eine Aufnahme, die das Paar während ihres aktuellen Urlaubs auf den Malediven zeigt. "Ich verspreche dir, du kannst auf mich zählen, egal zu welcher Lebenssituation! Ich laufe vor dir, um dir die Türen aufzuhalten, ich sitze neben dir, wenn du eine Schulter brauchst, und ich stehe hinter dir, um dir den Rücken freizuhalten", schrieb der Influencer.

"Nun bist du 30 Jahre alt und hast bereits so unfassbar viel erreicht", schwärmte der Tattoo-Fan. Für Dominic gibt es offenbar keine bessere Frau an seiner Seite als seine selbst ernannte Queen. "Ich bin mehr als nur stolz auf dich und wünsche dir von tiefstem Herzen alles erdenklich Gute", schloss er ab.

