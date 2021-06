Sarah Harrison (30) heißt ein neues Lebensjahr willkommen! Im Netz versorgen die Influencerin und ihr Mann Dominic Harrison (29) ihre Community regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag: egal ob beim Sport, beim Ausflug mit ihren beiden Töchtern Mia Rose (3) und Kyla oder bei einer Roomtour durch ihr neues Zuhause in Dubai. Heute steht aber einzig und allein die YouTuberin selbst im Mittelpunkt – und das aus einem ganz bestimmten Grund: Sarah feiert ihren 30. Geburtstag!

Am vergangenen Samstag meldete sich die Blondine noch mit einem letzten Schnappschuss aus ihren Zwanzigern – am heutigen Sonntag war es dann so weit: Vor Sarahs Alter verschwindet die Zahl zwei. "Happy 30", verkündete die Zweifach-Mama überglücklich am frühen Morgen via Instagram. Das dazu geteilte Bild zeigt, dass die Netz-Bekanntheit es sich an ihrem Ehrentag richtig gut gehen lässt: Mit einem strahlenden Lächeln posiert die Beauty im Pool – vor ihr ein prall gefülltes Frühstückstablett.

Ihren runden Geburtstag verbringt Sarah mit ihrem Ehemann Dominic auf den Malediven. Der Webstar kommentierte den Beitrag seiner Liebsten neben zahlreichen Herz-Emojis mit den Worten "Go shorty, it's your birthday" – einer der bekanntesten Zeilen aus 50 Cents (45) Ohrwurm "In Da Club". Sieht ganz so aus, als würde es das Duo an Sarahs Wiegenfest also noch ordentlich krachen lassen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Wusstet ihr, dass Sarah einen runden Geburtstag feiert? 214 Stimmen 109 Nee, das überrascht mich! 105 Ja klar, das hatte ich auf dem Schirm!



