Wie ging es nach dem Ende der Temptation Island-Dreharbeiten für Mike Brown und Gina Alicia weiter? In den vergangenen Wochen stellte der Piercer seine Beziehung mit Freundin Sabine Baidin in der Fremdflirtshow auf die Probe. Schon nach ein paar Folgen war allerdings klar: Beide sehen für ihre Partnerschaft keine Zukunft mehr und werden wohl getrennt aus der Sendung gehen. Während die RTL-Zuschauer noch bis kommenden Samstag warten müssen, ist auf TVNow bereits das große Wiedersehen zu sehen: Wer jetzt noch nicht wissen will, was aus Verführerin Gina und Mike geworden ist, sollte auf keinen Fall weiterlesen!

Achtung, Spoiler!

Tatsächlich entschieden sich Sabine und Mike in der zwölften Folge, nicht weiter zusammenzubleiben. Der Tattoo-Hottie hatte sich bereits in Single-Lady Gina verguckt. Bei der großen Reunion, die schon jetzt auf TVNow zu sehen ist, erfahren die Fans nun endlich, ob es wenigstens bei den beiden ein Happy End gab. Tatsächlich ist dem nicht so, wie Gina Moderatorin Lola Weippert (25) offenbarte: "Wir haben uns danach sofort getroffen. Er hat mich besucht und ich habe ihn besucht. Das hat sich zwar dann alles noch weiter gefestigt [...], aber wir haben uns jetzt länger nicht gesehen. Ich hatte private Probleme und bin den Schritt zurückgegangen, weil ich jemanden an meiner Seite gebraucht habe, der einfach für mich da ist und er war in einem anderen Bundesland." Mike fügte noch hinzu, dass vor allem die aktuelle Gesundheitskrise weitere Treffen erschwert hätten.

Ganz so aussichtslos scheint die Situation der beiden aber nun auch wieder nicht zu sein. Denn Gina betonte, dass sie nach wie vor in regem Kontakt übers Smartphone stehen würden. Ob Mike noch Gefühle für die Verführerin hat, konnte er aber nicht so recht beantworten: "Da ist schon was." Auf RTL laufen die letzten beiden "Temptation Island"-Folgen dieser Staffel in der Nacht auf den 13. Juni ab 1 Uhr. Was sagt ihr dazu, wie es bei Mike und Gina ausgegangen ist? Stimmt ab!

TVNOW Sabine Baidin und Mike Brown beim "Temptation Island"-Wiedersehen

TVNOW Gina Alicia beim "Temptation Island"-Wiedersehen

TVNOW Gina, Lola, Sabine, Mike, Meike, Marcus, Yasin, Alicia, Marlisa und Fabio beim "Temptation Island"-W

Was sagt ihr dazu, wie es bei Mike und Gina ausgegangen ist? 2108 Stimmen 1693 Ich habe das genau so erwartet... 415 Schade, ich hatte auf einen anderen Ausgang gehofft!



